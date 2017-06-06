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IX Международный IT-Форум открылся в Ханты-Мансийске

Опубликовано: 6 июня 2017, 15:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Концертно-театральном центре «Югра-Классик» состоялось открытие IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, сообщает информационно — аналитическое управление Думы ХМАО.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, Губернатор Югры Наталья Комарова, делегация Национального Собрания Республики Армения, представители стран БРИКС и ШОС в России, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, специалисты по информатизации из органов государственной власти, бизнеса, институтов гражданского общества, академических учреждений, эксперты международных организаций.

Стоит сказать, за время проведения Форума в нем участвовали представители Германии, Испании, Бразилии, Индия, Китай, Великобритании, Китая, Чехии, Франции и других стран.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться в РФ всеобщей цифровой грамотности. По словам главы государства, необходимо сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Россия намерена кратно увеличить выпуск специалистов в цифровой экономике, что потребует модернизации сферы образования на всех уровнях – от школы до высших учебных заведений, и, конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов.

Работа форума продлится два дня и завершится 7 июня.

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    6 июня 2017 в 18:21

    Опять деньги наши спускают.корми их пои

    Ответить

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