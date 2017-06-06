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Госдепартамент США возразил против желания Трампа отменить санкции в отношении РФ, которые затрагивают нефтяную отрасль

Опубликовано: 6 июня 2017, 11:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

Государственный департамент США (аналог Министерства иностранных дел в РФ) не поддержал предложение администрации президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, которые затрагивают нефтяную отрасль. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации.

Также издание отмечает, что другой представитель администрации довел до сведения The Daily Beast, что на сегодняшний день общее понимание таково, что санкционный режим в отношении Москвы смягчаться в ближайшем будущем не будет.

Рубрики: Страна и Мир.


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