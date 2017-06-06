«Газпромнефть-Хантос» вновь вошел в рейтинг 100 лучших организаций России в области охраны окружающей среды

В третий раз «Газпромнефть-Хантос» среди производственных предприятий удостоен золотой медали и диплома лауреата конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»*. Торжественное вручение наград прошло в мае в Санкт-Петербурге.

Кроме того, генеральному директору «Газпромнефть-Хантоса» Сергею Доктору был вручен почетный знак «Эколог года – 2017» за достижения в области рационального природопользования и свидетельство, подписанное членами оргкомитета, в состав которого вошли представители Совета Федерации РФ и Государственной думы.

Основным критерием отбора участников являлось устойчивое функционирование системы экологического менеджмента на предприятии и результаты природоохранной деятельности за 2016 год. Во внимание были приняты мероприятия в области снижения негативного воздействия на окружающую среду, внедрения инновационных проектов и применения технологических и экономических подходов, повышающих уровень экологической безопасности и снижающих нагрузку на окружающую среду.

На предприятии осуществляется реализация комплекса предупредительных мероприятий и программ, направленных на недопущение аварий и инцидентов; производственный и экологический контроль, что позволяет определить состояние компонентов природной среды. Ежегодно в рамках программы по сохранению биологического разнообразия «Газпромнефть-Хантос» производит выпуск в водоемы мальков ценных пород рыбы. В 2016 году более 33 миллионов мальков ценных пород рыб выпустили из озер Деревенский Сор в Кондинском районе и Зимний Сор в реки Конда и Иртыш (ХМАО — Югра).

Впервые «Газпромнефть-Хантос» вошел в перечень лучших организаций России в области экологического менеджмента в 2013 году.

«Высокая награда, которой отмечена наша компания, вновь подтверждает, что мы разработали правильную стратегию по постоянному совершенствованию деятельности в области охраны окружающей среды», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

СПРАВКА:

*В рамках ежегодной Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» проходит вручение наград в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Лауреаты конкурса — это организации, зарекомендовавшие себя в стране как экологически ответственные предприятия. Лауреатам конкурса вручается золотая медаль «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Руководителю предприятия вручается нагрудный знак «Эколог года» / «За достижения в области рационального природопользования».

В Совет конкурса входят представители комитетов Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, образованию, аграрно-продовольственной политике, Торгово-промышленной палаты России.