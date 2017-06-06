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Чиновница администрации Белоярского района ХМАО осуждена за присвоение 1,5 млн рублей

Опубликовано: 6 июня 2017, 3:58 | Служба новостей "ЮграPRO"

Ведущий специалист отдела по учету и отчетности комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района ХМАО судом признана виновной в присвоении 1,5 млн рублей, и приговорена к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Белоярского районного суда.

Как следует из материалов уголовного дела подсудимая, являясь работником бюджетной сферы, на которую были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, на протяжении года осуществляла незаконное начисление заработной платы. Осужденная путем ручной правки в компьютерной программе вносила изменения в уже подписанные ведомости, где в графе анкетные данные ставила свои реквизиты. В дальнейшем разница суммы поступала на указанные ею банковский счет.

Традиционно уже в Югре проворовавшиеся чиновники отделываются лёгким испугом…

Рубрики: Белоярский район, Происшествия. Метки: , , , .


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