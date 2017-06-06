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Более 1 кг наркотиков изъяли у 21-летнего мужчины в Сургуте, ему грозит пожизненное лишение свободы (Видео)

Опубликовано: 6 июня 2017, 11:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне ночью около дома по улице Югорский тракт в Сургуте был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, который он хранил для дальнейшего сбыта.

Согласно результатам исследования изъятое вещество массой более 1 килограмма является синтетическим наркотиком.

Стоит сказать, подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Отметим, по этой статье молодому человеку может грозить лишение свободы на пожизненный срок, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

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