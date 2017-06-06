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Банк «Открытие» обсудил в Тюмени вопросы перехода к онлайн-расчетам

Опубликовано: 6 июня 2017, 11:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Банк «Открытие» выступил ключевым партнером прошедшего в Тюмени бесплатного федерального семинара «Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления продажами 2017», посвященного вопросам взаимодействия бизнеса, банков и ФНС в рамках ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники».

Организатором конференции, выступило ООО «Ремарк» – ведущая тюменская компания по изготовлению и аудиту Интернет-ресурсов. Участие в мероприятии приняли более 160 директоров предприятий, заинтересованных в правильном ведении бизнеса в условиях применения онлайн-касс.

Заместитель директора по малому бизнесу дирекции в г.Тюмень Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Наталья Куликова познакомила участников семинара с условиями обслуживания клиентов – открытием и ведением банковских счетов, эквайрингом, дистанционным обслуживанием.

«Банк «Открытие» готов предоставить бесплатную консультацию по вопросам развития бизнеса в любом офисе Тюмени. Кроме того, мы предоставляем скидку нашим клиентам. Все что вам необходимо – это обратиться в наш банк и открыть для себя новые масштабы и горизонты бизнеса!» – подвела итог участию банка в семинаре Наталья Куликова.

Директор компании «Ремарк» Дмитрий Севастьянов: «2017 год – стал годом поэтапного перехода на онлайн-кассы. Предпринимателям приходиться учиться работать в новых условиях, когда все данные о расчетах с покупателями передаются через интернет в налоговую службу. Сегодня бизнесменам очень важно правильно выстроить процесс взаимодействия с основными партнерами для продуктивного ведения собственного дела. Мы рады, что такой крупный финансовый институт, как банк «Открытие», готов подставить свое мощное плечо в вопросах развития бизнеса наших  клиентов».

Для участников семинара сотрудники банка «Открытие» провели беспроигрышную лотерею, где призами выступала сувенирная продукция с логотипом финансовой организации. Среди бизнесменов также состоялась викторина на лучшее знание истории, современных услугах и продуктах банка «Открытие». Победителем викторины стала  индивидуальный предприниматель Юлия Защихина, которая получила в подарок серебряную монету «Прыжки через нарты», а пяти лучшим знатокам вручили памятные подарки от банка «Открытие».

Рубрики: Общество, Экономика. Метки: , , , , , .


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