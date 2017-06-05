Понедельник, 5 июня 2017 18+

Комментарии:

Югорчанин в драке до смерти забил знакомого

Опубликовано: 5 июня 2017, 13:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Радужной возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который в пьяной драке убил мужчину.

Следственный комитет обвиняет 39-летнего жителя Радужного в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 3 июня в одной из квартир жилого дома в 7-ом микрорайоне города четверо мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между двумя из них возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из гостей нанес хозяину квартиры многочисленные удары руками и ногами в голову. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

Рубрики: Общество, Радужный. Метки: , .


Рейтинг новости:

225
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Открытый турнир по Street Workout пройдет 24 июня в Ханты-Мансийске

Опубликовано 5 июня 2017, 15:20

Ханты-Мансийск приглашает к участию в ежегодном турнире по Street Workout. Это один из самых популярных и динамично развивающихся направлений молодежных субкультур, в котором каждый участник может продемонстрировать свою силу, гибкость и выносливость. Турнир состоится в рамках ... Читать полностью >>

В столице Югры водоснабжением обеспечат микрорайон «Восточный»

Опубликовано 5 июня 2017, 15:05

В Ханты-Мансийске построят хозяйственно–питьевой трубопровод протяженностью более 15 километров. Таким образом водоснабжением будет обеспечена первая очередь застройки нового микрорайона в столице Югры — «Восточный». «В соответствии с муниципальным контрактом, работы будут завершены в ноябре 2018 года. ... Читать полностью >>

«Северречфлот» открыл онлайн продажу билетов в Югре

Опубликовано 5 июня 2017, 14:02

Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа провел выездное совещание на борту теплохода «Виктор Черномырдин». Оно было посвящено перспективам развития АО «Северречфлот, реновации флота. Стоит отметить, что в недавнем времени было приобретено судно на воздушной подушке ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO