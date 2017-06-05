Югорчанин в драке до смерти забил знакомого
Опубликовано: 5 июня 2017, 13:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Радужной возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который в пьяной драке убил мужчину.
Следственный комитет обвиняет 39-летнего жителя Радужного в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Днем 3 июня в одной из квартир жилого дома в 7-ом микрорайоне города четверо мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между двумя из них возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из гостей нанес хозяину квартиры многочисленные удары руками и ногами в голову. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.
Рубрики: Общество, Радужный. Метки: ХМАО, Югра.
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