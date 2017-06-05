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В Югре сорвался школьный экзамен, более 100 учеников отправлены на пересдачу. Заместитель Губернатора Кольцов потребовал провести проверку

Опубликовано: 5 июня 2017, 9:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Всеволод Кольцов поручил провести проверку и наказать виновных в сбое при проведении экзамена среди девятиклассников в одной из школ Нижневартовска, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

При проведении государственной итоговой аттестации 9-классников в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку 30 мая в одном из пунктов проведения экзамена в Нижневартовске были использованы аудиофайлы с записью текста изложения 2016 года.

По данному факту по поручению заместителя губернатора Югры была проведена проверка. Выяснилось, что использование файлов прошлого года произошло по ошибке технического специалиста и ввиду недостаточного контроля руководителя образовательной организации, на базе которой был организован пункт проведения экзамена.

Отметим, нарушение было выявлено председателем региональной предметной комиссии по русскому языку. В итоге такая ошибка не позволила принять в обработку экзаменационные работы 121 участника экзамена по русскому языку. Решением Региональной государственной экзаменационной комиссии данные девятиклассники смогут пересдать экзамен лишь 20 июня.

Стоит сказать, виновные лица наказаны дисциплинарным воздействием. В частности, директору департамента образования администрации города Нижневартовска и директору образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, объявлен выговор за отсутствие должного контроля. Кроме того, технический специалист, по вине которого произошло нарушение, уволен.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , .


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