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В столице Югры водоснабжением обеспечат микрорайон «Восточный»

Опубликовано: 5 июня 2017, 15:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске построят хозяйственно–питьевой трубопровод протяженностью более 15 километров. Таким образом водоснабжением будет обеспечена первая очередь застройки нового микрорайона в столице Югры — «Восточный».

«В соответствии с муниципальным контрактом, работы будут завершены в ноябре 2018 года. Общая стоимость работ превысит 230 миллионов рублей. Подрядчиком по строительству выступает муниципальное водоканализационное предприятие Ханты–Мансийска», – рассказал начальник управления капитального строительства Ханты–Мансийска Константин Шильников.

Для справки. Микрорайон «Восточный» – еще один микрорайон Ханты–Мансийска общей площадью 300 га, первая очередь составит 96 га. В административном отношении, территория микрорайона располагается в восточной части города, недалеко от асфальтобетонного завода. Согласно генеральному плану Ханты–Мансийска, микрорайон станет одним из крупнейших районов окружной столицы, в котором будут возведены не только жилые дома, но и объекты общегородского значения и социальной инфраструктуры.

Рубрики: Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , .


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