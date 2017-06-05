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В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей конкурса профессионального мастерства

Опубликовано: 5 июня 2017, 10:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

В «Газпромнефть-Хантосе» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», в котором приняли участие 63 сотрудника рабочих специальностей в 9 номинациях.

Впервые в этом году в конкурсную программу включили две новые профессии – «Машинист технологических компрессоров» и «Лаборант химического анализа».

По итогам двух этапов конкурса – теоретического и практического, лучшим оператором по добыче нефти и газа в 2017 году стал Артем Валенчук (ЦДНГ-2). Лучшим машинистом технологических насосов признан представитель ЦППН-1 Виктор Упоров. Победительницей среди лаборантов химического анализа стала Наталья Плехова (ХАЛ Уватского района). Среди операторов товарных в этом году лучшим стал Дмитрий Негодяев (ЦППН-1). Первое место среди машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт занял Валерий Андросенко (ЦППД-1). Победителем у слесарей-ремонтников стал Андрей Разгонин (ЦТО и РТ). Лидером среди операторов технологических установок признан Руслан Тляумбетов (ЦППН-1), у электрогазосварщиков – Анатолий Захаров (ЦР и ОНПО), среди машинистов технологических компрессоров – Василий Петров (ЦСД и ТГ-1).

Всем победителям и призерам вручены свидетельства «Лучший по профессии», ценные подарки и денежные призы. Кроме того, им предстоит отстаивать честь предприятия на общекорпоративном конкурсе Блока разведки и добычи «Газпром нефти» , который пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2017 года.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства проходит во всех дочерних предприятиях БРД «Газпром нефти» с целью совершенствования профессионального мастерства работников, распространения передовых методов труда, повышения престижа рабочей профессии и дает возможность каждому участнику проявить свой профессионализм.

Победители и призеры конкурса на звание «Лучший по профессии»

 

 

Номинация

  

ФИО

  

Цех

  

Место
Лучший Оператор по добыче нефти и газа Артем Валенчук ЦДНГ- 2 I
Денис Миколае ЦДНГ- 1 II
Максим Смелов ЦДНГ- 3 III
Лучший Оператор технологических установок Руслан Тляумбетов ЦППН- 1 I
Сергей Сельбах  ЦППН-1 II
Сергей Харитоненко  ЦППН-1 III
Лучший Машинист технологических
насосов		 Виктор Упоров  ЦППН-1 I
Александр Романовский  ЦППН-1 II
Сергей Алишунин  ЦППН-1 III
Лучший Машинист насосных станций по закачке рабочего агента в пласт Валерий Андросенко  ЦППД-1 I
Николай Перевалов  ЦППД-1 II
Павел Приголовкин ЦППД-1 III
Лучший Оператор товарный Дмитрий Негодяев  ЦППН-1 I
Роман Морозов  ЦППН-1 II
Лиза Мидатова  ЦППН-1 III
Лучший Электрогазосварщик Анатолий Захаров  ЦРиОНПО I
Павел Мартышин  ЦРиОНПО II
Сергей Морданов  ЦРиОНПО III
Лучший Слесарь-ремонтник Андрей Разгонин  ЦТОиРТ I
Андрей Килин  ЦТОиРТ II
Фаиль Зарипов  Участок Южный III
Лучший Лаборант химического анализа Наталья Плехова

 

 ХАЛ Уватского района I
Юлия Бухтоярова

 

 ХАЛ Уватского района II
Эльмира Закирова

 

 ХАЛ Ханты-Мансийского района III
Лучший Машинист технологических компрессоров Василий Петров

 

 ЦСДиТГ №1 I
Дмитрий Артемьев

 

 ЦСДиТГ №1 II
Альберт Гайнутдинов

 

 ЦСДиТГ №1 III

Рубрики: ТЭК. Метки: , , , , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Антон:
    5 июня 2017 в 11:13

    Подобные конкурсы часто практикуются на различных предприятиях и позволяют не только самим работникам закрепить навыки и заявить о себе, но и помогают руководителям выявлять достойных. С победой нефтяников, растите профессионально.

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