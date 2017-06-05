В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей конкурса профессионального мастерства
Опубликовано: 5 июня 2017, 10:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
В «Газпромнефть-Хантосе» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», в котором приняли участие 63 сотрудника рабочих специальностей в 9 номинациях.
Впервые в этом году в конкурсную программу включили две новые профессии – «Машинист технологических компрессоров» и «Лаборант химического анализа».
По итогам двух этапов конкурса – теоретического и практического, лучшим оператором по добыче нефти и газа в 2017 году стал Артем Валенчук (ЦДНГ-2). Лучшим машинистом технологических насосов признан представитель ЦППН-1 Виктор Упоров. Победительницей среди лаборантов химического анализа стала Наталья Плехова (ХАЛ Уватского района). Среди операторов товарных в этом году лучшим стал Дмитрий Негодяев (ЦППН-1). Первое место среди машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт занял Валерий Андросенко (ЦППД-1). Победителем у слесарей-ремонтников стал Андрей Разгонин (ЦТО и РТ). Лидером среди операторов технологических установок признан Руслан Тляумбетов (ЦППН-1), у электрогазосварщиков – Анатолий Захаров (ЦР и ОНПО), среди машинистов технологических компрессоров – Василий Петров (ЦСД и ТГ-1).
Всем победителям и призерам вручены свидетельства «Лучший по профессии», ценные подарки и денежные призы. Кроме того, им предстоит отстаивать честь предприятия на общекорпоративном конкурсе Блока разведки и добычи «Газпром нефти» , который пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2017 года.
Ежегодный конкурс профессионального мастерства проходит во всех дочерних предприятиях БРД «Газпром нефти» с целью совершенствования профессионального мастерства работников, распространения передовых методов труда, повышения престижа рабочей профессии и дает возможность каждому участнику проявить свой профессионализм.
Победители и призеры конкурса на звание «Лучший по профессии»
|
Номинация
|
ФИО
|
Цех
|
Место
|Лучший Оператор по добыче нефти и газа
|Артем Валенчук
|ЦДНГ- 2
|I
|Денис Миколае
|ЦДНГ- 1
|II
|Максим Смелов
|ЦДНГ- 3
|III
|Лучший Оператор технологических установок
|Руслан Тляумбетов
|ЦППН- 1
|I
|Сергей Сельбах
|ЦППН-1
|II
|Сергей Харитоненко
|ЦППН-1
|III
|Лучший Машинист технологических
насосов
|Виктор Упоров
|ЦППН-1
|I
|Александр Романовский
|ЦППН-1
|II
|Сергей Алишунин
|ЦППН-1
|III
|Лучший Машинист насосных станций по закачке рабочего агента в пласт
|Валерий Андросенко
|ЦППД-1
|I
|Николай Перевалов
|ЦППД-1
|II
|Павел Приголовкин
|ЦППД-1
|III
|Лучший Оператор товарный
|Дмитрий Негодяев
|ЦППН-1
|I
|Роман Морозов
|ЦППН-1
|II
|Лиза Мидатова
|ЦППН-1
|III
|Лучший Электрогазосварщик
|Анатолий Захаров
|ЦРиОНПО
|I
|Павел Мартышин
|ЦРиОНПО
|II
|Сергей Морданов
|ЦРиОНПО
|III
|Лучший Слесарь-ремонтник
|Андрей Разгонин
|ЦТОиРТ
|I
|Андрей Килин
|ЦТОиРТ
|II
|Фаиль Зарипов
|Участок Южный
|III
|Лучший Лаборант химического анализа
|Наталья Плехова
|ХАЛ Уватского района
|I
|Юлия Бухтоярова
|ХАЛ Уватского района
|II
|Эльмира Закирова
|ХАЛ Ханты-Мансийского района
|III
|Лучший Машинист технологических компрессоров
|Василий Петров
|ЦСДиТГ №1
|I
|Дмитрий Артемьев
|ЦСДиТГ №1
|II
|Альберт Гайнутдинов
|ЦСДиТГ №1
|III
Подобные конкурсы часто практикуются на различных предприятиях и позволяют не только самим работникам закрепить навыки и заявить о себе, но и помогают руководителям выявлять достойных. С победой нефтяников, растите профессионально.