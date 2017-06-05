В «Газпромнефть-Хантосе» определили победителей конкурса профессионального мастерства

В «Газпромнефть-Хантосе» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», в котором приняли участие 63 сотрудника рабочих специальностей в 9 номинациях.

Впервые в этом году в конкурсную программу включили две новые профессии – «Машинист технологических компрессоров» и «Лаборант химического анализа».

По итогам двух этапов конкурса – теоретического и практического, лучшим оператором по добыче нефти и газа в 2017 году стал Артем Валенчук (ЦДНГ-2). Лучшим машинистом технологических насосов признан представитель ЦППН-1 Виктор Упоров. Победительницей среди лаборантов химического анализа стала Наталья Плехова (ХАЛ Уватского района). Среди операторов товарных в этом году лучшим стал Дмитрий Негодяев (ЦППН-1). Первое место среди машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт занял Валерий Андросенко (ЦППД-1). Победителем у слесарей-ремонтников стал Андрей Разгонин (ЦТО и РТ). Лидером среди операторов технологических установок признан Руслан Тляумбетов (ЦППН-1), у электрогазосварщиков – Анатолий Захаров (ЦР и ОНПО), среди машинистов технологических компрессоров – Василий Петров (ЦСД и ТГ-1).













Всем победителям и призерам вручены свидетельства «Лучший по профессии», ценные подарки и денежные призы. Кроме того, им предстоит отстаивать честь предприятия на общекорпоративном конкурсе Блока разведки и добычи «Газпром нефти» , который пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2017 года.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства проходит во всех дочерних предприятиях БРД «Газпром нефти» с целью совершенствования профессионального мастерства работников, распространения передовых методов труда, повышения престижа рабочей профессии и дает возможность каждому участнику проявить свой профессионализм.

Победители и призеры конкурса на звание «Лучший по профессии»

Номинация ФИО Цех Место Лучший Оператор по добыче нефти и газа Артем Валенчук ЦДНГ- 2 I Денис Миколае ЦДНГ- 1 II Максим Смелов ЦДНГ- 3 III Лучший Оператор технологических установок Руслан Тляумбетов ЦППН- 1 I Сергей Сельбах ЦППН-1 II Сергей Харитоненко ЦППН-1 III Лучший Машинист технологических

насосов Виктор Упоров ЦППН-1 I Александр Романовский ЦППН-1 II Сергей Алишунин ЦППН-1 III Лучший Машинист насосных станций по закачке рабочего агента в пласт Валерий Андросенко ЦППД-1 I Николай Перевалов ЦППД-1 II Павел Приголовкин ЦППД-1 III Лучший Оператор товарный Дмитрий Негодяев ЦППН-1 I Роман Морозов ЦППН-1 II Лиза Мидатова ЦППН-1 III Лучший Электрогазосварщик Анатолий Захаров ЦРиОНПО I Павел Мартышин ЦРиОНПО II Сергей Морданов ЦРиОНПО III Лучший Слесарь-ремонтник Андрей Разгонин ЦТОиРТ I Андрей Килин ЦТОиРТ II Фаиль Зарипов Участок Южный III Лучший Лаборант химического анализа Наталья Плехова ХАЛ Уватского района I Юлия Бухтоярова ХАЛ Уватского района II Эльмира Закирова ХАЛ Ханты-Мансийского района III Лучший Машинист технологических компрессоров Василий Петров ЦСДиТГ №1 I Дмитрий Артемьев ЦСДиТГ №1 II Альберт Гайнутдинов ЦСДиТГ №1 III