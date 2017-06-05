Столкновение трех иномарок в ХМАО: один человек погиб и четверо получили травмы
Опубликовано: 5 июня 2017, 9:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью, 5 июня, на 730 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» Нефтеюганского района 38-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-7», двигаясь со стороны Нефтеюганска в направлении Пыть-Яха, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «КИА Церато» и «Мазда 5». В результате аварии водитель «КИА» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель и три пассажира «Мазда СХ-7» получили травмы.
За прошедший период, с 2 по 4 июня, в Югре выявлено 8500 нарушений правил дорожного движения. 54 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 23 – за отказ от медицинского освидетельствования, 17 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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