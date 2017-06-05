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«Северречфлот» открыл онлайн продажу билетов в Югре

Опубликовано: 5 июня 2017, 14:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа провел выездное совещание на борту теплохода «Виктор Черномырдин». Оно было посвящено перспективам развития АО «Северречфлот, реновации флота.

Стоит отметить, что в недавнем времени было приобретено судно на воздушной подушке «Нептун», в этом году запланировано приобретение еще четырех подобных судов. При участии департамента дорожного хозяйства и транспорта достигнуто соглашение о передаче в опытную эксплуатацию нового теплохода «Валдай», который еще не эксплуатировался на реках страны.

Отметили, что половина пассажирских судов, которыми владеет «Северречфлот» старше 30 лет и только 13% составляют суда, возраст которых не превышает 10 лет. В связи с этим разработана Стратегия развития компании на 2016-2030 годы. Рассматривая возможности реновации флота, на предприятии подготовили также инвестиционную программу. Об этом участникам совещания доложил генеральный директор АО «Северречфлот» Сергей Шептун. Он отметил, что перевозки в нынешнем году могут увеличиться на 20 тысяч пассажиров.

Кроме того, в нынешнем году АО «Северречфлот» открыло онлайн продажу билетов по всем направлениям пассажирских и паромных перевозок. Билеты на рейс можно будет купить на официальном сайте компании с глубиной продажи до 45 суток. Оплата производится на сайте с помощью банковской карты. Приобретенный электронный билет необходимо распечатать и предъявить при посадке на судно, взамен пассажиру будет выдан обычный билет на бланке строгой отчетности, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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