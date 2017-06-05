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Роспотребнадзор Югры закрыл два отделения «Почты России»

Опубликовано: 5 июня 2017, 12:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уже на протяжении пяти лет в Югре компетентным органам не удается добиться соблюдения законов «Почтой России». Люди жалуются, филиалы предприятия закрывают, но лишь на короткое время. Все дело в том, что отделения почты №4 и №5 в Когалыме находятся в жилых домах, клиенты организации могут попасть туда лишь через жилой подъезд, что, естественно, доставляет неудобство жильцам.

Роспотребнадзор ХМАО провел внеплановую проверку на объектах «Почты России», расположенных по адресам: г. Когалым, ул. Ленинградская д. 2 (отделение почтовой связи № 4), ул. Дружбы Народов, д. 26 (отделение почтовой связи № 5).

«Выявлено, что вышеуказанные отделения почтовой связи, являющиеся помещениями общественного назначения и находящиеся на первых этажах жилых многоквартирных домов, не оборудованы отдельными, от жилой части здания входными группами. Вход в почтовые отделения связи осуществляется через подъезд жилого дома, что является нарушением ст.11, ст.23, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

Напомним, ранее, предприятие уж было наказано штрафом на общую сумму – 86 000 рублей, а кроме того, была приостановлена деятельность на 30 суток.

Стоит сказать, «Почта России» на протяжении более пяти лет не исполняет требования санитарного законодательства при оборудовании своих почтовых отделений, находящиеся на первых этажах жилых домов, отдельными от жилой части здания входными группами. За указанный период в Роспотребнадзор по ХМАО Когалыме от жителей поступило более 20 жалоб.

В этот раз Роспотребнадзор вновь обратился в суд и постановлением Когалымского городского суда была вынесена мера административного наказания в виде административного приостановления деятельности отделений почтовой связи №4 и №5 обособленного структурного подразделения Сургутский почтамт Управления федеральной почтовой связи Ханты- Мансийского АО — Югра Филиал ФГУП «Почта России» на 10 суток.

Рубрики: Когалым. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Василий:
    5 июня 2017 в 15:00

    В пыть-яхе также ситуация все посты в подъездах жилых домов с очередями

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  2. Официальный комментарий УФПС ХМАО – Югры:
    5 июня 2017 в 16:25

    Работа отделений связи Когалым №4 и Когалым №5 возобновится 11 июня.
    В настоящее время обслуживание клиентов в данных отделениях временно приостановлено по постановлению Когалымского городского суда в связи с отсутствием отдельных входных групп. Филиалом разработана проектная документация, сроки проведения работ будут определены после проведения закупочных процедур в рамках 44-ФЗ.
    До 11.06.2017 г. обслуживание клиентов осуществляется отделением «Когалым 6» по адресу ул. Молодежная, 10А, о чем население своевременно было уведомлено. По любым вопросам клиенты могут обратиться по телефону (34667) 29820.

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