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Пляжный сезон нам только снится. Роспотребнадзор сообщает югорчанам где можно купаться

Опубликовано: 5 июня 2017, 14:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

По территории ХМАО несут свои воды реки Объ и Иртыш, а также 12 их притоков: Сев. Сосьва, Конда, Вах, Юган, Казым, Пим, Тромъеган, Аган, Б. Салым, Ляпин, Лямин, Назым. Кроме того, югорчанам известно множество мелких речушек (около 30 тыс.) и озер (около 290 тыс.).

Ежегодно жители ХМАО используют для своего пляжного отдыха около 20 пресноводных водоёмов. К сожалению, только четыре из них признаны безопасными.

Среди них:

  • -открытый водоем в Лангепасе — берег протоки Каюковская в районе больничного комплекса (ул. Парковая, 30) в продолжение парка «Бегемот»;
  • -озеро Окунёво, место дислокации ЛОУ МАУДСОЛ «Окунёвские зори», расположенный по адресу 17 км Федеральной дороги Югорск-Пионерский Лесная зона озера Окунёво;
  • -река Корповская Кондинского района, пляж на территории загородного детского оздоровительного лагеря для детей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» пгт. Луговой, ул. Корповская;
  • -озеро Нешинлор, расположенное в границах г. Белоярский.

Стоит сказать, в зонах пляжей вышеуказанных водоемов, перед началом купального сезона 2017 года проведен лабораторный контроль состояния воды водоема (отбираются пробы на микробиологические, санитарно-гигиенические и паразитологические исследования).

Но несмотря на то, что купание запрещено в остальных водоемах, население продолжает отдыхать на несанкционированных пляжах. А между тем, Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре напоминает, что купание в несанкционированных водоемах иногда заканчивается трагедией. К выбору места пляжного отдыха подойдите ответственно!

Рубрики: Белоярский район, Кондинский район, Лангепас, Общество. Метки: , , , , .


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