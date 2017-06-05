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Открытый турнир по Street Workout пройдет 24 июня в Ханты-Мансийске

Опубликовано: 5 июня 2017, 15:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Ханты-Мансийск приглашает к участию в ежегодном турнире по Street Workout. Это один из самых популярных и динамично развивающихся направлений молодежных субкультур, в котором каждый участник может продемонстрировать свою силу, гибкость и выносливость. Турнир состоится в рамках празднования Дня молодежи. Как для практикующих атлетов, так и для новичков — тех, кто занимается на турниках и брусьях менее года, подготовлено новое направление «Green Calm».

Спортивное мероприятие состоится на турниковом комплексе в парке им. Бориса Лосева, начало в 15:00 час, сообщает Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.

Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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