Открытый турнир по Street Workout пройдет 24 июня в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск приглашает к участию в ежегодном турнире по Street Workout. Это один из самых популярных и динамично развивающихся направлений молодежных субкультур, в котором каждый участник может продемонстрировать свою силу, гибкость и выносливость. Турнир состоится в рамках празднования Дня молодежи. Как для практикующих атлетов, так и для новичков — тех, кто занимается на турниках и брусьях менее года, подготовлено новое направление «Green Calm».

Спортивное мероприятие состоится на турниковом комплексе в парке им. Бориса Лосева, начало в 15:00 час, сообщает Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.