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Лидер Нижневартовских коммунистов назвал главного коммуниста в Югре «Иудой на службе у власти»

Опубликовано: 5 июня 2017, 12:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

Первый секретарь Нижневартовского городского отделения политической партии «Коммунисты России» Андрей Быченко написал открытое письмо лидеру Коммунистической партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, в котором попросил провести проверку своего непосредственного начальника, лидера коммунистов в Югре Вадима Абдурахманова.

В своем послании товарищ Быченко сразу же берет «быка за рога» и пишет, что первый секретарь окружного комитета «КПКР» Вадим Абдурахманов зарекомендовал себя в Югре как «недобросовестный человек», стоящий на службе у дельцов из КПРФ, и всеми своими действиями сводящий деятельность партии до уровня «клоунады». Далее Быченко сообщает, что 10 апреля именно Быченко был избран первым секретарем. К слову, на этом собрании присутствовал и сам лидер коммунистов ХМАО.

Однако, с нарастанием активности Нижневартовских коммунистов, а это выразилось в том, что городской комитет выступил против необоснованного повышения коммунальных платежей в бывших общежитиях города. Дело дошло до организации митинга и создания совместной комиссии по проверки начислений коммунальных платежей.

И в этот момент активной защиты населения, по словам Быченко, поведение Абдурахманова становится практически необъяснимым: «он по надуманным причинам сначала отменяет свое решение о назначении Быченко делегатом на пленум в Москву, затем угрожает лидеру Нижневартовских коммунистов исключением из коммунистической партии, а для настоящего коммуниста – это хуже смерти – люди старшего поколения могут это совершенно объективно подтвердить. А далее творится вообще что-то неимоверное: 31 мая 2017 года звонят в приемную Нижневартовского горкома коммунистической партии и сообщают, что в администрацию города поступило письмо, что Андрей Быченко исключен из рядов коммунистической партии. Совершенно объективно у Нижевартовский коммунистов возникает ряд вопросов: А кто же является начальником у Абдурахманова? Почему о внутренних партийных делах, извещают не самого исключенного, и даже не горком партии, или Центральный Комитет коммунистической партии, а в администрацию Нижневартовска?»

Результат достигнут – митинга против повышения коммунальных платежей в бывших общежитиях города Нижневартовска не будет, из совместной комиссии Андрей Быченко вылетает, как пробка из бутылки. Ловкость рук и никакого мошенничества! Оппозиция во всей красе!

Напомним, что Вадим Абдурахманов в Югре прославился тем, что написал жалобу президенту России Владимиру Путину, в которой попросил вмешаться в ситуацию с задержанием журналиста Эдуарда Шмонина, арестованного бывшего главного редактора «Общественного телевидения Югры». Об этом корреспонденты информационного агентства «ЮграPRO» сообщали ранее в материале «Политическая проституция в Югре. Коммунисты России выступили в поддержку человека, который хотел возглавить штаб Алексея Навального».

Видимо, в последнее времена коммунисты как-то обмельчали: позабыли о «Мировой революции», позабыли о том, что их заклятыми врагами являются «буржуи» или как сейчас их называют — «бизнесмены». Сегодня зачастую и сами коммунисты числятся в рядах ИП (индивидуальных предпринимателей), а если кто-то из идейных коммунистов пытается защищать права пролетариата, то получает по рукам – не лезь, куда тебя не просят. С другой стороны, защитить владельца СМИ Шмонина (предполагаемого преступника) это же другое дело. Вероятно, скоро услышим и о защите обиженного господином Навальным олигарха Усманова кем то из влиятельных и ручных «коммуняк».

Шарж с сайта: http://vera-vodynski.livejournal.com/73676.html

 

Рубрики: Нижневартовск, Политика. Метки: , , , , , , , .


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