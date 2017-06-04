Югорчан украл у работодателя 5 коробок с автозапчастями, заведено уголовное дело
Опубликовано: 4 июня 2017, 17:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть Сургута поступило сообщение о том, что неустановленные лица воспользовались моментом и из помещений бокса строительной компании похитили пять коробок с автозапчастями, ущерб составил более 322 тысяч рублей.
Полицейские установили двоих подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались мужчины 1963 и 1978 годов рождения, один из которых являлся сотрудником данного предприятия.
Похищенное изъято. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет, пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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