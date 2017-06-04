Югорчан украл у работодателя 5 коробок с автозапчастями, заведено уголовное дело

В дежурную часть Сургута поступило сообщение о том, что неустановленные лица воспользовались моментом и из помещений бокса строительной компании похитили пять коробок с автозапчастями, ущерб составил более 322 тысяч рублей.

Полицейские установили двоих подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались мужчины 1963 и 1978 годов рождения, один из которых являлся сотрудником данного предприятия.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет, пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.