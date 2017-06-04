Сегодня ночью в Югре горел Москвич
Опубликовано: 4 июня 2017, 11:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
Cегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горел автомобиль «Москвич 412».
В 03:40 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич 412». Пожар локализован в 04-05. Пожар ликвидирован в 04-12. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 1 единица техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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