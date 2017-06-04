Сегодня ночью в Югре горел Москвич

Похожие:

В столице Югры 8 пожарных машин тушили жилой дом Cегодня в Ханты-Мансийске горел жилой дом. В 16:33 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализован в 16-42 . Пожар ликвидирован в 18-20 . К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 8 ... Читать полностью >>

Югорчан украл у работодателя 5 коробок с автозапчастями, заведено уголовное дело В дежурную часть Сургута поступило сообщение о том, что неустановленные лица воспользовались моментом и из помещений бокса строительной компании похитили пять коробок с автозапчастями, ущерб составил более 322 тысяч рублей. Полицейские установили двоих подозреваемых в совершении ... Читать полностью >>