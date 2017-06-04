Воскресенье, 4 июня 2017 18+

Комментарии:

Сегодня ночью в Югре горел Москвич

Опубликовано: 4 июня 2017, 11:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

Cегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горел автомобиль «Москвич 412».

В 03:40 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич 412».  Пожар локализован в 04-05. Пожар ликвидирован в 04-12. К тушению пожара от подразделений  МЧС  привлекалось 1 единица  техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

174
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В столице Югры 8 пожарных машин тушили жилой дом

Опубликовано 4 июня 2017, 23:28

Cегодня в Ханты-Мансийске горел жилой дом. В 16:33  поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализован в 16-42 . Пожар ликвидирован в 18-20 . К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 8 ... Читать полностью >>

Югорчан украл у работодателя 5 коробок с автозапчастями, заведено уголовное дело

Опубликовано 4 июня 2017, 17:48

В дежурную часть Сургута поступило сообщение о том, что неустановленные лица воспользовались моментом и из помещений бокса строительной компании похитили пять коробок с автозапчастями, ущерб составил более 322 тысяч рублей. Полицейские установили двоих подозреваемых в совершении ... Читать полностью >>

Сегодня ночью в Югре 3 пожарные машины тушили квартиру в жилом доме

Опубликовано 3 июня 2017, 11:26

Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горела квартира в жилом доме. В 04:25 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Пожар локализован в 04:54. Пожар ликвидирован в 05:00. К тушению пожара от МЧС привлекались 3 ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO