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В Югре прогнозируется штормовой ветер

Опубликовано: 3 июня 2017, 10:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии 3 июня в регионе ожидается ухудшение погодных условий до неблагоприятных: сильные дожди, грозы, возможен град, штормовой ветер порывами до 18-23 м/с.

Такие неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукреплённых конструкций, деревьев, повреждению остекления зданий и строений, обрывам линий связи и электропередач, возникновению дорожно-транспортных происшествий, вследствие нарушения правил дорожного движения. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта и травмированию людей.

Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования и организации. для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроль за системами жизнеобеспечения.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Населению в период действия штормового предупреждения необходимо быть предельно внимательными и соблюдать рекомендации:

— по возможности не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы;

— во время грозы обесточить все электрические приборы;

— при выпадении града, находясь на улице, постараться выбрать надежное укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикрыть голову руками, сумкой, одеждой), — если град застал вас в автомобиле, прекратить движение, включить световую сигнализацию;

— не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций;

— если непогода застала вас на улицах населенного пункта, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.

При возникновении происшествий сообщать о случившемся по телефонам: «112» или 8(3467) 397-777.

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