Сегодня ночью в Югре 3 пожарные машины тушили квартиру в жилом доме
Опубликовано: 3 июня 2017, 11:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горела квартира в жилом доме.
В 04:25 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Пожар локализован в 04:54. Пожар ликвидирован в 05:00. К тушению пожара от МЧС привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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