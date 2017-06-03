Сегодня ночью в Югре 3 пожарные машины тушили квартиру в жилом доме

Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горела квартира в жилом доме.

В 04:25 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Пожар локализован в 04:54. Пожар ликвидирован в 05:00. К тушению пожара от МЧС привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.