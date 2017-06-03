На скамье подсудимых в ХМАО предстанет руководитель строительной фирмы, его обвиняют в смерти работника

Прокуратура Сургута готова к суду над руководителем ООО «АМГА». Он обвиняется в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Начнем с того, что ООО «АМГА» осуществляло комплекс строительных работ на объекте «Строительство жилого дома №3» в Сургуте. Руководитель указанной строительной организации, допустил к эксплуатации башенный кран без осуществления контроля за его техническим состоянием. При этом он достоверно знал о том, что кран является неисправным. Из-за допущенных нарушений 19 ноября произошло падение башенного крана с находившимся в кабине машинистом, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.