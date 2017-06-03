На скамье подсудимых в ХМАО предстанет руководитель строительной фирмы, его обвиняют в смерти работника
Опубликовано: 3 июня 2017, 11:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Сургута готова к суду над руководителем ООО «АМГА». Он обвиняется в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Начнем с того, что ООО «АМГА» осуществляло комплекс строительных работ на объекте «Строительство жилого дома №3» в Сургуте. Руководитель указанной строительной организации, допустил к эксплуатации башенный кран без осуществления контроля за его техническим состоянием. При этом он достоверно знал о том, что кран является неисправным. Из-за допущенных нарушений 19 ноября произошло падение башенного крана с находившимся в кабине машинистом, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «АМГА», Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 3 июня 2017, 11:26
Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горела квартира в жилом доме. В 04:25 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Пожар локализован в 04:54. Пожар ликвидирован в 05:00. К тушению пожара от МЧС привлекались 3 ... Читать полностью >>
Опубликовано 3 июня 2017, 10:46
По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии 3 июня в регионе ожидается ухудшение погодных условий до неблагоприятных: сильные дожди, грозы, возможен град, штормовой ветер порывами до 18-23 м/с. Такие неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукреплённых конструкций, деревьев, ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 июня 2017, 17:21
ОАО «Газпром нефть» инвестирует в создание центра высоких технологий добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе 26 млрд рублей. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «Министерство энергетики России одобрило заявку «Газпром нефти» на создание центра высоких ... Читать полностью >>