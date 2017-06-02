В Югре 26 млрд р. инвестируют в создание центра высоких технологий добычи нефти

ОАО «Газпром нефть» инвестирует в создание центра высоких технологий добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе 26 млрд рублей. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Министерство энергетики России одобрило заявку «Газпром нефти» на создание центра высоких технологий добычи нефти и присвоило ей статус «Национального проекта», инвестором проекта выступит «Газпром нефть». Компания планирует, что в ходе реализации проекта в 2018-2020 годах в него будет вложено порядка 26 млрд рублей, в том числе в бурение десятков новых скважин. На предварительном этапе будет создано 250 новых рабочих мест, основной объем исследовательских работ будет выполнен до 2021 года, после чего начнется этап промышленного внедрения технологий и их тиражирования на рынках», — заявила Комарова.