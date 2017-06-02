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Тонировка или штраф! Госавтоинспекторы ХМАО «устроили охоту» на любителей запрещенной тонировки

Опубликовано: 2 июня 2017, 9:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вниманию водителей! С 1 по 9 июня в Югре пройдет профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Напомним, ответственность за управление автомобилем с тонированными стеклами предусмотрена ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Размер штрафа составляет 500 рублей.

Кроме того, за отказ снять темную пленку со стекла законом предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

Не стоит волноваться тем водителям у кого затонированы боковые задние стекла, заднее автомобильное стекло, нанесена цветная прозрачная полоса из пленки на верхней части лобового стекла (для легковых и коммерческих автомобилей, ее ширина не должна превышать 14 см), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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