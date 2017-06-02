Студенческие строительные отряды Югры претендуют на поддержку окружного Правительства

Молодежным Парламентом Югры разрабатывается инициатива по мерам поддержки студенческих строительных отрядов – это стало известно во время «прямой линии» с Губернатором автономного округа Натальей Комаровой, которая состоялась на прошлой неделе. Ориентируясь на другие регионы России, в которых уже существует финансовая и информационная поддержка студотрядов, а также беря во внимание большое количество действующих строек по всей территории Югры, Председателем Молодежного Парламента Николаем Заболотневым был задан вопрос Наталье Комаровой о личном отношении Губернатора к студенческим отрядам и о возможности Правительства округа поддержать молодежную инициативу.

Как отметила Наталья Комарова, в юности она лично являлась участником студенческого строительного отряда. По словам Губернатора, такие объединения крайне полезны для молодежи – они формируют здоровое отношение к работе и профессии, закаливают сильные человеческие качества и принципы, которые в свою очередь помогут молодым людям стать максимально востребованными в обществе. «Я полностью поддерживаю, и эмоционально как человек, опираясь на опыт и память, и профессионально, считая, что это – эффективное движение, готовое помогать другим, а не только рассчитывать на участие органов власти или спонсоров», — подчеркнула Наталья Владимировна.

Подводя итог, Наталья Комарова посоветовала Молодежному Парламенту переформатировать их инициативу в конкретное предложение – предоставить не просто запрос о поддержке, а полную информацию, необходимую для принятия решения.

В настоящее время в Югре функционирует более 40 студенческих отрядов – спортивные, сервисные, педагогические, сельскохозяйственные, путинные, охраны правопорядка, добровольных пожарных, медицинские, трудовые, профильные и строительные. Строительные студотряды Югры уже успели отметиться на крупнейших стройках автономного округа – в Сургуте и Нижневартовске, принимали участие в городском благоустройстве. В ближайшее время Советом по поддержке деятельности студенческих отрядов будет рассматриваться вопрос безвозмездного предоставления помещения под офис югорского отделения общероссийской организации «Российские студенческие отряды» — отсутствие материальной базы, на данный момент, является одной из самых крупных проблем молодежного движения.

Своим видением современных студенческих отрядов, а также возможными векторами их развития, поделился депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия», учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ», генеральный директор дорожно-строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев. «Мой трудовой путь начался именно с участия в студенческом строительном отряде, в составе которого я впервые приехал на Север. Участие в студенческом отряде – возможность, которую я советую молодым людям не упустить. Это шанс начать карьерный рост или же просто заявить о себе, как о взрослой, ответственной, зрелой личности. Нынешние участники студотрядов, помимо своих основных обязанностей, ведут активную общественную жизнь, принимают участие в развитии гражданского общества, организуют помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Студенческие отряды являются доброй традицией нашей страны, дают возможность инициативным и активным молодым людям внести свой личный вклад в решение ключевых задач автономного округа.

Развивать и поддерживать студенческие отряды необходимо комплексно и системно. Должны быть учтены все ключевые потребности этого движения: создание материальной и нормативно-правовой базы для обеспечения их деятельности, содействие в трудоустройстве и обучении. Здесь следует учесть опыт соседних регионов – к примеру, в Тюменской области региональное Правительство оказывает финансовую поддержку бойцам студенческих отрядов в прохождении медицинской комиссии, курсов дополнительной подготовки. Мы не являемся первопроходцами в этом направлении, можно смело пользоваться уже созданными алгоритмами развития этого движения, переработав их под реалии Югры», — рассказал Алексей Андреев.