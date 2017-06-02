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Школьники Югры украли из зоомагазина 9 мешков наполнителя для кошачьего туалет

Опубликовано: 2 июня 2017, 10:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Двое 15-летних подростков в Нефтеюганском районе предстанут перед судом за кражу из зоомагазина.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от предпринимателя городского поселения Пойковский о том, что из торгового павильона были похищены товарно-материальные ценности. Сотрудники уголовного розыска вычислили воришек. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей.

Выяснилось, что молодые люди хотели получить немного карманных денег. Сговорившись, ночью отправились к центральному рынку, где проникли в магазин и вытащили первое, что попалось под руку. Добычей школьников стали 9 мешков наполнителя для кошачьего туалета. Похищенное они уложили на привезенные с собой санки. Однако, покидая территорию рынка, были замечены охранником. Бросив краденое, юноши поспешили скрыться.

Теперь против подростков возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время несовершеннолетним предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд. Материальный ущерб возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , , , .


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