Сегодня ночью в Югре горел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado
Опубликовано: 2 июня 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Нягань ХМАО горел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
В 01:10 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:18. Пожар ликвидирован в 01:19. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Нягань, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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