«Праздник Трясогузки» прошел в окружной столице Югры

Ханты и манси первый месяц лета называют «Месяц зеленой листвы», «Месяц высокой воды», в этот период Трясогузка прилетает в северный край. Обычно в жизни трясогузка держится возле жилья человека, нередко на стойбищах женщины разговаривают с этой птичкой, просят её чтобы она охраняла детей. Именно поэтому традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» посвящен детям и проводится в музее «Торум Маа» в День защиты детей – 1 июня. В первый день лета территория этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» превратилась в большую территорию праздника детства.

На протяжении трех часов непрерывно работали несколько интерактивных площадок: спортивная с программой «Этно-старт» была местом встречи энергичных и смелых, игровая зона с «Тихими играми» стала местом состязаний в смекалке и сообразительности, площадка с мини-выставкой «Птичка-невеличка» и мастер-классами по изготовлению птички из бумаги, нитей, пластилина.









К ребятишкам, пришедшим в музей, прилетела Трясогузка и вместе со своим помощником рассказала легенду праздника.

А завершилось сказочное мероприятие угощением всех посетителей сладкими гостинцами и ароматным травяным чаем.