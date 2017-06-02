Похитители нефти пойманы в Югре (Видео)

Подозреваемые при попытке кражи нефти с территории месторождения задержаны в Нижневартовском районе.

Сотрудники ГИБДД выявили преступную группировку, четверо злоумышленников были пойманы при попытке хищения более 26 тонн нефти, принадлежащей одной из нефтяных компаний. Мужчины закачивали сырьё через систему шлангов в ёмкость автоцистерны грузового автомобиля. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Необходимо отметить, что двое подозреваемых ранее уже привлекались за кражи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам — лишение свободы на срок до двух лет.

Стоит сказать, двое подозреваемых заключены под стражу, еще двое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МО МВД России «Нижневартовский».