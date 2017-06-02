Мужчина, утонувший вместе с автомобилем в ХМАО, до сих пор не найден
Опубликовано: 2 июня 2017, 11:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Спасатели продолжают поисковые работы в Нефтеюганском районе.
Напомним, вечером 26 мая поступил сигнал о помощи по системе «ГЛАНАС» в районе поселка Чеускино протока Сингапай. Предположительно, мужчина съехал на автомобиле «Тойота» в реку. Стоит сказать, до настоящего времени его местонахождения неизвестно.
Отметим, спасатели продолжают исследовать протоку Чеускинская и реку Юганская Обь с помощью специального оборудования и водолазным способом.
По данным на 1 июня поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Система «ГЛАНАС», ХМАО, Центроспас-Югория, Югра.
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