Гаишник из Югры попался на взятке, он принял экзамен у курсанта за 20 тысяч рублей

В Нижневартовском районе по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции за получение взятки.

Стало известно, что заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» получил от гражданина через посредника взятку 20 тысяч рублей за содействие в принятии квалификационного экзамена на право управления транспортным средством без фактической его сдачи и последующей выдачи водительского удостоверения.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Следственный комитет ХМАО, в свою очередь, сообщает, что это не единичный случай взятки. Указанный сотрудник полиции, используя свое служебное положение, способствовал успешной сдаче жителями Нижневартовского района теоретической части экзамена на право управления транспортным средством. За оказанную помощь нерадивый «гаишник» получил взятки в сумме от 20 до 40 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В силовом ведомстве решается вопрос об избрании в отношении сотрудника полиции меры пресечения в виде заключение под стражу.