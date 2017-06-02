Экологическое бедствие в Югре! Инсайдер: «Образовалось целое озеро, нефть хлынула через дорогу»

По сообщению инсайдеров ИА «ЮграPRO», на границе Ефремовского и Угутского нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе неделю назад произошел разлив нефти большого масштаба. Поговаривают, якобы, образовалось целое нефтяное озеро и нефть переливалась через дорогу.

Отметим, по данным источника информагентства, эти сведения засекречены. Кроме того, на всех подъездах к возможной экологической аварии выставлена охрана, эта мера, наверное, призвана исключить людей, которые могли бы сфотографировать нефтяной коллапс.

«Разлив нефти был на Ефремовском нефтяном месторождении, но никто вам об этом не скажет, все засекречено. Я могу сказать, что это находится примерно в том месте, где Ефремовское месторождение граничит с Угутским нефтяным месторождением, по дороге на Угут. Никто ничего не говорит, неизвестно на какой кустовой площадке. Это произошло неделю назад. Нефти там целое озеро, нефть хлынула через дорогу. Более точно вам никто не скажет, там охрана стоит, дежурит, чтобы никто не подъехал и не сфотографировал», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» инсайдер.

Наш корреспондент связался с руководителем пресс-службы ООО «РН-Юганскнефтегаз» Дмитрием Никитиным, и вот, что он поведал, текст даем без корректуры.

«Там какие-то работы велись плановые, то ли чего-то убирали, то ли трубу меняли – вобщем это производственный процесс. Разливы конечно есть. Они есть и в «Лукойле», и в «Сургутнефтегазе» и везде. Та компания, которая говорит, что у них нет инцидентов — они врут. Это сложное производство. Где-то ведро прольется, или старая труба эта дурацкая, которую Салман Фарманов клал 50 лет назад, где-то просто «технологичка» на кустовой площадке дала течь, но он классифицируется по-другому, а с нашей с вами гуманитарной точки зрения — это разлив. Я же отслеживаю эти ведь вещи, которые с большим тоннажем, которые наносят какой-то ущерб экологии, ущерб имиджу, в связи со штрафами, если на кустовой площадке никто «не гавкает», а я отслеживаю те разливы, которые могут привести к потере репутации, таких не было», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Дмитрий Никитин.

С целью перепроверки информации пресс-секретаря ООО «РН-Юганскнефтегаз», корреспондент «ЮграPRO» дозвонился еще одному человеку, который бывает на тех самых нефтяных месторождениях. Вот, что он поведал: «Последствия нефтяного разлива тщательно скрываются. Было задействовано более 20 единиц техники на локализацию этого разлива. Значительная часть нефти была собрана в нефтевозы, ее отвезли на ближайшую станцию… Там грунт и песчано-земляную смесь, пропитанную нефтью вывозят на станции сжигания. В интенсивном режиме работают три таких установки».

Вероятно, основная причина подобной секретности и оперативности по утилизации разлитой нефти — это желание не снижать кардинально уровень жизни членов правления Роснефти по итогам второго квартала 2017.

Стоит напомнить, сумма премий членам правления ПАО «Роснефть» в первом квартале 2017 года, по нашим сведениям, выросла в 100 раз. Так, по итогам первого квартала 2017 года 1.5 млрд рублей направлено на премирование членов правления Роснефти. К слову, в первом квартале 2016 года на премии было выделено 14,663 млн рублей, как ранее сообщалось агентством «ЮграPRO» в материале «Сумма премий за январь-март 2017 года членам правления «Роснефти» сравнялась с бюджетом среднего российского города».

И это не плохо, что люди в России получают достойное денежное вознаграждение за свой труд, но ведь, вероятно, топ-менеджеры нефтяной компании Роснефть не сделали тогда выводов, и как рвались трубы два года назад, так и продолжают рваться.

О масштабной экологической катастрофе корреспонденты «ЮграPRO» сообщали 28 июня 2015 года. В пригороде Нефтеюганска ХМАО несколько суток МЧС Югры ликвидировали последствия порыва нефтепровода. Разлив нефти в условиях половодья привел к экологической катастрофе. Площадь разлива нефти превысила 10 гектар. «Ну вот, теперь нас не просто топит, а топит с нефтью. Теперь ни искупаться, ни рыбы не будет, ни на дачах ничего расти не будет. После вчерашнего порыва трубы», – написала тогда в социальной сети жительница Нефтеюганска Евгения Чернова.

Прошло два года, а воз и ныне там, а пресс-секретарь рассказывает, что Салман Фарманов (легенда нефтяников Югры) 50 лет назад прокладывал плохие трубы! Руководители Роснефти, видимо продолжают жить по принципу: «Гром не грянет — мужик не перекрестится!». Тогда в 2015 году был снят с должности руководитель ООО «РН-Юганскнефтегаз» и вероятно, помня об этом руководители ООО-ки приняли все меры, что бы не допустить просачивание информации о разливе в СМИ, а про замену устаревших труб запамятовали!

Для справки. ООО «РН-Юганскнефтегаз» – одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. Крупнейшее в составе ПАО «НК «Роснефть». Предприятие ведет работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры. Запасы по международной классификации (доказанные, вероятные, возможные) составляют 2,7 млрд тонн, что обеспечит добычу минимум на 30 лет, в то время, когда средний показатель по отрасли составляет 17 лет. Сегодня ведутся работы по разработке и разведке месторождений на 33 лицензионных участках. Это такие легендарные кладовые, как Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное месторождения. При этом Приобское, Мамонтовское, Приразломное, Малобалыкское месторождения по принятой классификации являются уникальными по величине начальных извлекаемых запасов, сообщается на официальном сайте компании.

Шарж с сайта: http://fffuuu.net/?page=1979