Жадность – корень всех зол. 220 работников «Теплоресурс-Югра» остались без зарплаты

Государственная инспекция труда в ХМАО провела проверку в ООО «Теплоресурс-Югра» (г. Нижневартовск). По ее итогам была выявлена колоссальная задолженность по выплате заработной платы 220 работникам Общества, на сумму более 21 млн рублей.

На данный момент виновные лица уже привлечены к административной ответственности, руководителю выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 6 июня. Стоит сказать, по состоянию на 31 мая остаток задолженности перед работниками составляет 9 млн 672 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в ХМАО.