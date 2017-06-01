Жадность – корень всех зол. 220 работников «Теплоресурс-Югра» остались без зарплаты
Опубликовано: 1 июня 2017, 16:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Государственная инспекция труда в ХМАО провела проверку в ООО «Теплоресурс-Югра» (г. Нижневартовск). По ее итогам была выявлена колоссальная задолженность по выплате заработной платы 220 работникам Общества, на сумму более 21 млн рублей.
На данный момент виновные лица уже привлечены к административной ответственности, руководителю выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 6 июня. Стоит сказать, по состоянию на 31 мая остаток задолженности перед работниками составляет 9 млн 672 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в ХМАО.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «Теплоресурс-Югра», ХМАО, Югра.
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