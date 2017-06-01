Югорчанин помог полицейским задержать наркокурьеров, за это ему объявлена благодарность
Опубликовано: 1 июня 2017, 17:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейскими Нефтеюганска награжден житель города за содействие в раскрытии преступления. Александр Бояркин в торжественной обстановке получил благодарность и памятный подарок из рук начальника ОМВД России по г. Нефтеюганску полковника полиции Николая Плаксина.
В конце мая во время прогулки Александр заметил двух граждан, действия которых вызвали у него подозрение. Активный нефтеюганец оперативно сообщил о происходящем в дежурную часть полиции. Кроме того, проследил маршрут следования злоумышленников, также молодой человек рассказал сотрудникам полиции о приметах и координатах подозрительных лиц.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили причастность подозрительных горожан к сбыту наркотиков путем «закладок». Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: Александр Бояркин, Николай Плаксин, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 1 июня 2017, 16:50
«МегаФон» и Huawei установили абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/с. в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Ровно год назад мы показывали скорости, чуть превышающие ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 июня 2017, 16:17
Государственная инспекция труда в ХМАО провела проверку в ООО «Теплоресурс-Югра» (г. Нижневартовск). По ее итогам была выявлена колоссальная задолженность по выплате заработной платы 220 работникам Общества, на сумму более 21 млн рублей. На данный момент виновные ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 июня 2017, 15:54
Хоккейный клуб «Югра» окончательно определился с планом предсезонной подготовки. Об этом сообщил новый главный тренер команды Игорь Захаркин. 3 июля 2017 года в Ханты-Мансийске игроки начнут проходить углубленное медицинское обследование. С 6 по 16 июля начнется ... Читать полностью >>