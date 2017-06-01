Югорчанин помог полицейским задержать наркокурьеров, за это ему объявлена благодарность

Полицейскими Нефтеюганска награжден житель города за содействие в раскрытии преступления. Александр Бояркин в торжественной обстановке получил благодарность и памятный подарок из рук начальника ОМВД России по г. Нефтеюганску полковника полиции Николая Плаксина.

В конце мая во время прогулки Александр заметил двух граждан, действия которых вызвали у него подозрение. Активный нефтеюганец оперативно сообщил о происходящем в дежурную часть полиции. Кроме того, проследил маршрут следования злоумышленников, также молодой человек рассказал сотрудникам полиции о приметах и координатах подозрительных лиц.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили причастность подозрительных горожан к сбыту наркотиков путем «закладок». Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.