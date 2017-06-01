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Президент России Владимир Путин вручил семье из Сургута орден «Родительская слава»

Опубликовано: 1 июня 2017, 13:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

Награду семье Удовиченко из Сургута Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремлевском дворце в ходе торжественной церемонии награждения, приуроченной к Международному дню защиты детей.

«Большая, многодетная семья – это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Вы выбрали для себя именно такую линию жизни: благородную и великодушную, – выбрали сердцем, и мы видим, что родительская любовь поистине безгранична. За последние годы в нашей стране немало сделано для поддержки материнства и детства. И результат есть. Семей, воспитывающих двух и более детей, становится всё больше и больше. В том числе тех, где есть приемные или усыновлённые дети. Мы, конечно, будем и дальше делать всё для создания достойных условий жизни семей с детьми, для семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Подчеркну, что здесь многое могут сделать региональные и муниципальные власти. Дорогие друзья! Хочу от всего сердца вас поблагодарить, а в вашем лице и все большие, дружные семьи нашей страны, пожелать всем здоровья и благополучия», — обратился к присутствующим Владимир Путин.

Супруги Удовиченко, Альфина Магдатовна и Павел Васильевич, состоят в браке уже 27 лет. За годы совместной жизни они воспитали восьмерых детей. В настоящее время трое старших детей работают, имеют свои семьи, еще двое являются студентами. Младшие дети – учатся в школе.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Я благодарю Вас за внимание и заботу о многодетных семьях. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», — обратился к Президенту России глава семьи Павел Удовиченко.

Отметим, орден «Родительская слава» был учрежден Указом Президента России в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Сургут. Метки: , , , , , , .


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