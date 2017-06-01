План предсезонной подготовки Хоккейного клуба «Югра»
Опубликовано: 1 июня 2017, 15:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Хоккейный клуб «Югра» окончательно определился с планом предсезонной подготовки. Об этом сообщил новый главный тренер команды Игорь Захаркин.
3 июля 2017 года в Ханты-Мансийске игроки начнут проходить углубленное медицинское обследование. С 6 по 16 июля начнется учебно-тренировочный сбор в столице автономии. С 17 по 30 июля Хоккейный клуб «Югра» проведет сборы в Беларусии, где сыграют два товарищеских матча с ХК «Неман» и примут участие в турнире «Кубок Минска». 2 августа югорская дружина возвращается домой и продолжит тренироваться до 13 августа. С 14 по 19 августа подопечные Игоря Захаркина в Омске сыграют на турнире «Памяти Олимпийского чемпиона В. Блинова». 21 августа стартует 10-й сезон КХЛ.
Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Игорь Захаркин, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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