План предсезонной подготовки Хоккейного клуба «Югра»

Хоккейный клуб «Югра» окончательно определился с планом предсезонной подготовки. Об этом сообщил новый главный тренер команды Игорь Захаркин.

3 июля 2017 года в Ханты-Мансийске игроки начнут проходить углубленное медицинское обследование. С 6 по 16 июля начнется учебно-тренировочный сбор в столице автономии. С 17 по 30 июля Хоккейный клуб «Югра» проведет сборы в Беларусии, где сыграют два товарищеских матча с ХК «Неман» и примут участие в турнире «Кубок Минска». 2 августа югорская дружина возвращается домой и продолжит тренироваться до 13 августа. С 14 по 19 августа подопечные Игоря Захаркина в Омске сыграют на турнире «Памяти Олимпийского чемпиона В. Блинова». 21 августа стартует 10-й сезон КХЛ.