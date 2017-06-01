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На трассе в Югре опрокинулся автомобиль, пострадал водитель и 10-летний ребенок

Опубликовано: 1 июня 2017, 9:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано три дорожные аварии, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Сегодня в полночь, 1 июня, в пяти километрах от п. Светлый Березовского района водитель автомобиля «ВАЗ 2121» не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате этого ДТП водитель и 10-летний мальчик получили травмы.

Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: , , .


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