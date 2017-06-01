На трассе в Югре опрокинулся автомобиль, пострадал водитель и 10-летний ребенок

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано три дорожные аварии, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Сегодня в полночь, 1 июня, в пяти километрах от п. Светлый Березовского района водитель автомобиля «ВАЗ 2121» не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате этого ДТП водитель и 10-летний мальчик получили травмы.