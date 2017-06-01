На трассе в Югре опрокинулся автомобиль, пострадал водитель и 10-летний ребенок
Опубликовано: 1 июня 2017, 9:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано три дорожные аварии, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
Сегодня в полночь, 1 июня, в пяти километрах от п. Светлый Березовского района водитель автомобиля «ВАЗ 2121» не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате этого ДТП водитель и 10-летний мальчик получили травмы.
Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 1 июня 2017, 17:05
Полицейскими Нефтеюганска награжден житель города за содействие в раскрытии преступления. Александр Бояркин в торжественной обстановке получил благодарность и памятный подарок из рук начальника ОМВД России по г. Нефтеюганску полковника полиции Николая Плаксина. В конце мая во ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 июня 2017, 16:50
«МегаФон» и Huawei установили абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/с. в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Ровно год назад мы показывали скорости, чуть превышающие ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 июня 2017, 16:17
Государственная инспекция труда в ХМАО провела проверку в ООО «Теплоресурс-Югра» (г. Нижневартовск). По ее итогам была выявлена колоссальная задолженность по выплате заработной платы 220 работникам Общества, на сумму более 21 млн рублей. На данный момент виновные ... Читать полностью >>