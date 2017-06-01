Коммунисты России подали уведомление в мэрию Сургута о праздновании «Дня развала СССР и дня зависимости»
Опубликовано: 1 июня 2017, 12:12 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Сургуте ХМАО 12 июня Коммунисты России планируют провести митинг. Уведомление о проведении публичного мероприятия направлено в адмнистрацию города Сургута сегодня первого июня 2017 года.
Целью публичного мероприятия коммунисты определили6 отметить «День развала Союза Советских Социалистических республик и день зависимости».
Отмечается, что коммунисты рассчитывают, что в митинге примут участие 300 человек.
Рубрики: Общество, Политика, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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