Более 25 кг наркотиков изъято в ХМАО у жительницы Питера, женщина проведет за решеткой 12 лет
Опубликовано: 1 июня 2017, 14:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Жительница Санкт-Петербурга осуждена к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Нижневартовске.
Городской суд вынес обвинительный приговор в отношении наркосбытчицы. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Изначально женщина получила от неизвестного лица партию синтетических наркотических средств общей массой более 25 килограммов, намеревалась их сбыть путем осуществления «закладок» в тайники. Однако, преступницу задержали, суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей
Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нижневартовск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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