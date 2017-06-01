Более 25 кг наркотиков изъято в ХМАО у жительницы Питера, женщина проведет за решеткой 12 лет

Жительница Санкт-Петербурга осуждена к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Нижневартовске.

Городской суд вынес обвинительный приговор в отношении наркосбытчицы. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Изначально женщина получила от неизвестного лица партию синтетических наркотических средств общей массой более 25 килограммов, намеревалась их сбыть путем осуществления «закладок» в тайники. Однако, преступницу задержали, суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.