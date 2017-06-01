Антигуманные методы борьбы с людьми. В Югре полицейский распылил содержимое огнетушителя в лицо задержанного

Сургутская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Вскоре на скамье подсудимых в Сургуте предстанет «правоохранитель», который, боролся с задержанным собственным оригинальным методом. Стало известно, что в январе 2017 года обвиняемый, находясь в помещении стационарного пункта полиции, распылил содержимое порошкового огнетушителя в лицо мужчины, задержанного в административном порядке.

Такой метод оказался действенным, но очень опасным, в результате пострадавший получил повреждения от ударного воздействия струи и химический ожог от попадания содержимого огнетушителя на слизистую поверхность обоих глаз, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.