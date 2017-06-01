42-летнего бомжа подозревают в убийстве пенсионера из Ханты-Мансийска

Полицейские окружного центра Югры возбудили несколько уголовных дел в отношении лица, подозреваемого в совершении убийства.

В конце мая неизвестный, находясь в охотничьей избушке в районе деревни Тренька Ханты-Мансийского района, похитил гладкоствольное ружье, два бензиновых генератора и угнал моторную лодку «Салют» с лодочным мотором «Ямаха». Все это принадлежало пенсионеру из Ханты-Мансийска.

Правоохранители окружной столицы установили личность подозреваемого, им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения, который подозревается еще и в убийстве законного владельца имущества.

В настоящее время мужчина находится под арестом, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».