42-летнего бомжа подозревают в убийстве пенсионера из Ханты-Мансийска
Опубликовано: 1 июня 2017, 11:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские окружного центра Югры возбудили несколько уголовных дел в отношении лица, подозреваемого в совершении убийства.
В конце мая неизвестный, находясь в охотничьей избушке в районе деревни Тренька Ханты-Мансийского района, похитил гладкоствольное ружье, два бензиновых генератора и угнал моторную лодку «Салют» с лодочным мотором «Ямаха». Все это принадлежало пенсионеру из Ханты-Мансийска.
Правоохранители окружной столицы установили личность подозреваемого, им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения, который подозревается еще и в убийстве законного владельца имущества.
В настоящее время мужчина находится под арестом, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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