В Югре на лестничной площадке обнаружен спящий пьяный мужчина с оружием

В одном из домов пятого микрорайона Пыть-Яха на лестничной площадке был обнаружен спящий пьяный мужчина с оружием.

В дежурную часть городской полиции поступило сообщение от жильцов дома, расположенного в пятом микрорайоне, о том, что на лестничной площадке спит мужчина с оружием. Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции обнаружил гражданина 1950 года рождения в нетрезвом состоянии. При себе мужчина имел оружие – травматический пистолет. В ходе дальнейшего разбирательства и осмотра места проживания задержанного, сотрудником полиции выявлено порядка 70 патронов к гладкоствольному и нарезному ружьям, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.