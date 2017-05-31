В Югре на лестничной площадке обнаружен спящий пьяный мужчина с оружием
Опубликовано: 31 мая 2017, 9:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
В одном из домов пятого микрорайона Пыть-Яха на лестничной площадке был обнаружен спящий пьяный мужчина с оружием.
В дежурную часть городской полиции поступило сообщение от жильцов дома, расположенного в пятом микрорайоне, о том, что на лестничной площадке спит мужчина с оружием. Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции обнаружил гражданина 1950 года рождения в нетрезвом состоянии. При себе мужчина имел оружие – травматический пистолет. В ходе дальнейшего разбирательства и осмотра места проживания задержанного, сотрудником полиции выявлено порядка 70 патронов к гладкоствольному и нарезному ружьям, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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