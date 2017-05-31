В погонах, но без совести! В Югре начальника отдела полиции обвинили в получении взятки
Опубликовано: 31 мая 2017, 16:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственный комитет Лангепаса возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лангепасу. Как не парадоксально звучит, но стража закона обвиняют по статье 290 УК РФ, а именно, в получении взятки.
Стало известно, что в 2016 и 2017 годах начальник отдела экономической безопасности дважды получал от горожан деньги, так сказать, за «крышевание бизнеса». «Заботливый» руководитель противокоррупционного отдела полиции оказывал покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности.
В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Лангепас, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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