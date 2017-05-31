В Ханты-Мансийске будут выбирать лучшего чиновника

Чиновники окружной столицы поборются за звание лучшего, объявлен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Ханты-Мансийска», организатором которого выступает Администрация города.

«Участниками конкурса могут стать сотрудники органов местного самоуправления Ханты-Мансийска, имеющие стаж службы не менее года, а также достигшие за это время высоких практических результатов в работе. На сегодняшний день уже 9 человек изъявили желание побороться за звание лучшего. В прошлом году участников было 10, в этом, надеюсь, заявок будет ещё больше», — отметила и.о. начальника управления кадровой работы и муниципальной службы Администрации Ханты-Мансийска Альбина Фрайман.

Лучшим будут вручены дипломы и денежные премии. Занявшие первое место в течение следующего календарного года смогут за счет средств бюджета города получить дополнительное профессиональное образование в сферах их деятельности, а также поучаствовать в окружном профессиональном конкурсе.

«Заявки принимаются до 23 июня в Управлении кадровой работы и муниципальной службы Администрации Ханты-Мансийска по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, 1 этаж, кабинет №110 в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв на обед с 12.45 до 14.00)», — сообщили в Управлении общественных связей.