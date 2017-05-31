Ужасающая трагедия в Югре! Сын экс-заместителя Путина выпал из окна пятого этажа

Несколько дней назад из окна многоэтажного здания выпал студент Югорского государственного университета. По некоторым данным пострадавший является сыном экс-заместителя Губернатора ХМАО Алексея Путина. Его жизнь находится в опасности.

В редакцию информационного агентства «ЮграPRO» поступила информация о трагедии в Ханты-Мансийске. Это была попытка суицида, нелепая случайность или умышленное преступление – пока неизвестно. Источник информации дает лишь некоторые подробности происшествия.

«Три дня назад из окна пятого этажа многоэтажного здания выпал или выбросился сын Алексея Путина. Он жив, находится в больнице, но не приходит в себя. Эту информацию скрывают изо всех сил. Молодой человек является студентом ЮГУ. Андрей Алексеевич Путин учится на втором курсе института технических систем и информационных технологий. В тот злополучный день он находился с друзьями из университета. Однако, когда приехала полиция и скорая помощь, то уже никого из сокурсников не было», — сообщает инсайдер «ЮграPRO».

Данную информацию о трагическом происшествии подтвердили в окружной полиции.

«На данный момент проводится проверка. Факт был в воскресенье, 28 мая. Все произошло в центральной части города, по улице Энгельса. Сейчас он находится в больнице, не могу сказать в каком он сейчас состоянии», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

К сожалению, получить официальную информацию о состоянии пострадавшего корреспонденту информагентства в ОКБ Ханты – Мансийска не удалось. В отличии от силовиков, медики отказываются давать какие-либо комментарии относительно происшествия, ссылаясь на врачебную тайну.

Отец пострадавшего, Алексей Путин, широко известен в Югре. Его управленческая карьера началась с Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийску в 1992 году, а уже в 1998 году он стал Управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре. Стоит сказать, Алексей Путин в апреле 2011 года был назначен заместителем Губернатора ХМАО – Югры. На этом посту он контролировал деятельность департаментов здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также службу по делам архивов.

Однако, трудовая деятельность в Правительстве нефтяного региона продлилась не долго. В 2016 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документы об увольнении Алексея Путина с должности заместителя губернатора Югры. С 20 сентября минувшего года Путин был освобожден от занимаемой должности.

Многие предполагают, что отставка Путина напрямую связана с гибелью вице-губернатора ХМАО Виталия Ермошина, который утонул во время прогулки на катере 30 мая 2015 года. Замгубернатора Югры Ермошин выпал за борт судна. Заметим, Алексей Путин тогда также находился на этом катере и, по его словам, предпринимал попытки к спасению коллеги, а помимо самого Путина на этой злосчастной прогулке по реке находился и его сын.

Наличие в команде губернатора Югры Натальи Комаровой однофамильца президента на протяжении нескольких лет играло на руку губернатору, но когда с Алексеем Путиным стали связывать нелицеприятные или даже трагические события, то это стало поводом для масштабного негатива в отношении Югры и лично Натальи Комаровой. К слову, даже Владимир Соловьев в своей передаче говорил о том, что Путин спасал тонущего человека.

Мы надеемся, что все образуется, что высококвалифицированным врачам Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске удастся спасти молодого человека, сохранить его жизнь и здоровье.