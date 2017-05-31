Мал золотник, да дорог. Подростков Югры вовлекали в преступления, обещая поделиться «добычей»
Опубликовано: 31 мая 2017, 15:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургутском районе возбуждены два уголовных дела по фактам вовлечения несовершеннолетних в кражи.
Полицейскими Сургутского района «вычислили» двоих подростков, причастных к воровству. В первом случае в Лянторе 24-летняя правонарушительница вместе с 16-летней девушкой из магазина города украли женские вещи на сумму более 6 500 рублей. Выяснилось, что женщина умышленно склонила подростка к краже, пообещав ей отдать вещи, которые понравятся.
Еще в одном случае 18-летний парень привлек к преступлению 15-летнего юношу, пообещал поделить деньги поровну, после сдачи похищенного золота в ломбард.
Теперь против взрослых вербовщиков возбуждены уголовные дела по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.
Рубрики: Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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