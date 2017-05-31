Мал золотник, да дорог. Подростков Югры вовлекали в преступления, обещая поделиться «добычей»

В Сургутском районе возбуждены два уголовных дела по фактам вовлечения несовершеннолетних в кражи.

Полицейскими Сургутского района «вычислили» двоих подростков, причастных к воровству. В первом случае в Лянторе 24-летняя правонарушительница вместе с 16-летней девушкой из магазина города украли женские вещи на сумму более 6 500 рублей. Выяснилось, что женщина умышленно склонила подростка к краже, пообещав ей отдать вещи, которые понравятся.

Еще в одном случае 18-летний парень привлек к преступлению 15-летнего юношу, пообещал поделить деньги поровну, после сдачи похищенного золота в ломбард.

Теперь против взрослых вербовщиков возбуждены уголовные дела по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.