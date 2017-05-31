Художников ХМАО зазывают в Тюмень
Опубликовано: 31 мая 2017, 15:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Тюмени проходит фестиваль культурного проектирования «Морфология улиц», к участию в котором приглашаются художники и другие представители визуального искусства — от новичков до признанных профессионалов.
Заметим, в номинации «Стрит-арт» и «Граффити» для разрисовки предложены более 150 объектов, в числе которых крупные трансформаторные будки, стены и опоры Моста влюбленных. Лучшие эскизы реализуются на улицах Тюмени с 13 по 22 июля.
Заявки принимаются до 25 июня. Стоит сказать, авторы лучших работ получат 30 000 рублей, а художник, которого выберут для разрисовки опор моста, получит 100 000 рублей на реализацию идеи. Также частью фестиваля культурного проектирования «Морфология улиц» станут мастер-классы, воркшопы и лекции от приглашенных экспертов, сообщает пресс-служба регионального проекта «Моя территория».
Рубрики: Общество. Метки: Тюмень, ХМАО, Художники, Югра.
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