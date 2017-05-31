ДТП в Югре: автомобиль врезался в железное ограждение, машина опрокинулась
Опубликовано: 31 мая 2017, 9:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ранним утром в Мегионе 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» отвлекся от дороги и наехал на железное ограждение, машина опрокинулась. В результате аварии пострадал сам водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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