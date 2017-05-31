Дерзкий угонщик задержан в ХМАО

В Когалыме полицейские задержали мужчину, который за одну ночь попытался угнать три автомобиля.

Первое сообщение поступило в дежурную часть от гражданина 1978 года рождения о том, что от дома на улице Бакинской неизвестный злоумышленник совершил угон автомобиля «ВАЗ 2112». Однако, проехав несколько метров, угонщик не справился с управлением и въехал в мусорный бак, после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, в этот же день в полицию обратились еще два мужчины, которые сообщили, что ночью неизвестные лица пытались совершить угон их автомобилей.

В одном случае злоумышленник, разбив стекло с водительской стороны, не смог даже завести машину, так как аккумулятор был снят. Во втором случае — в баке автомобиля находилось очень мало бензина, и угонщик смог проехать всего несколько метров.

Полицейские вычислили дерзкого преступник, им оказался ранее судимый 22-летний житель Томской области, работающий на одном из предприятий города. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что совершал угоны для того, чтобы съездить домой в Томскую область.

Теперь возбуждены уголовные дела по статьям: «Угон» и «Покушение на угон». Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму.