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Банк «Открытие» принял участие работе Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Опубликовано: 31 мая 2017, 16:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, организованное Торгово-промышленной палатой Югры. Банк «Открытие» выступил партнером мероприятия.

Заседание проходило в здании Правительства Югры, участие в нем приняли порядка 70 предпринимателей из разных сфер деятельности. В ходе сессии представители бизнес-сообщества обсудили лучшие практики по формированию деловой среды в автономном округе, стратегическое развитие малого и среднего бизнеса, а также решение текущих проблем предпринимателей. Заместитель регионального директора по малому бизнесу Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Колтунов рассказал участникам заседания о программах кредитования и преимуществах обслуживания малого и среднего бизнеса, ответил на вопросы предпринимателей.

На площадке Координационного совета был организован мобильный консультационный пункт, где сотрудники банка «Открытие» знакомили руководителей предприятий и предпринимателей с банковскими услугами и продуктами, разработанными специально для данной категории клиентов.

«Сегодня для представителей малого и среднего бизнеса на территории Югры мы предоставляем весь спектр финансовых услуг – кредитование, факторинг, лизинг, банковские гарантии, дистанционное обслуживание, аккредитивы, депозиты и многое другое. После перехода на единую IT-платформу всех структурных подразделений банка «Открытие» югорским предпринимателям доступны абсолютно все сервисы, что и в других регионах России», – отметил Виталий Колтунов.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , , .


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