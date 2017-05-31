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Алексей Навальный: «Налоговые органы РФ жулики, которые участвуют в схеме ограблении народов России»

Опубликовано: 31 мая 2017, 18:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня на заседании Люблинского суда города Москвы оппозиционер Алексей Навальный назвал налоговые органы Российской Федерации жуликами, которые участвуют в ограблении народов России.

«Налоговые органы России, если они считают, что Усманов нормально платит налоги, они такие же жулики, которые участвуют в схеме ограблении народов РФ – это чистое ограбление, когда вот она богатая страна вот они железнорудные окатыши из земли. Где-то там на Лебединском Горно-обогатительном комбинате и зарабатывает на этом кто? Ирландский оффшор, и покупается на этом что? Яхты за 500 млн долларов, и вокруг этого ходят люди, которые работают на этом карьере люди, которые зарабатывают 22 тыс. рублей в месяц…».

 

Рубрики: Политика. Метки: , .


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